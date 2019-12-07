Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı
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Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 kişi yakalandı.

07.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:32
Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

'nde yasa dışı yollarla 'a geçmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy-Bulgaristan hattında yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 2 kişi olduğu belirlendi.

55. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Türk uyruklu A.G. ve Y.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişi, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, Bulgaristan'a iş bulmak için gitmek istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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