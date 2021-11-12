Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Bulgaristan'a uyuşturucu götürürken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Y.H. ile İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, otomobille Bulgaristan'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşmış, istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda tedbir alan ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrüğe gelen Y.H. idaresindeki İstanbul plakalı otomobili durdurmuştu. Gümrük ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada 14 paket içerisinde gizlenmiş 7 kilogram 484 gram eroin ele geçirilmişti.

Sürücü Y.H. ve otomobildeki İ.K. gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.H'nin evinde yaptıkları aramada da 6 koli bandına sarılmış 3 kilo 158 gram eroin ele geçirmişti.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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