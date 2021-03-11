Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
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Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı

11.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:08
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi garında Bulgaristan'a gidecek ihracat trenine kaçak olarak binmek isteyen 2 Suriyeli, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi garında Bulgaristan'a gidecek ihracat trenine kaçak olarak binmek isteyen 2 Suriyeli, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çerkezköy Garı'nda, Bulgaristan'a ihracat yükleri götürmek için kalkış saatini bekleyen ihracat treninde meydana geldi. Bulgaristan'a kaçak olarak gitmek isteyen 2 Suriyeli, havanın kararmasıyla birlikte garda bekleyen treni binmek için vagonların üzerine çıktı. Bu sırada bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan Suriyeliler, alev aldı. Vagonun üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla birlikte yanarak vagonun içine düşen Suriyeliler ağır yaralandı.

Vagondan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vagonun içinden güçlükle çıkarılan Suriyelilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı
Bulgaristan'a gidecek trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli, elektrik akımına kapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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