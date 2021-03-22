Bulgaristan 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Bulgaristan 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

22.03.2021 23:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:03
Bulgaristan 2 Rus diplomatı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için diplomatlara 72 saat süre verildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için diplomatlara 72 saat süre verildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, isimleri ve görev yerleri paylaşılmayan 2 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için diplomatlara 72 saat süre verildiği belirtildi. Bakanlık, 2 Rus diplomatın diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Savcılık ise, diplomatların Bulgaristan'da "istihbarat faaliyetleri" gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kararın ardından Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Bulgar makamlarının eylemlerinin temelsiz ve Rusya ile Bulgaristan arasında yapıcı diyaloğa elverişli olmadığı ifade edildi. Büyükelçilik, Rusya'nın karşılıklı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, sınır dışı edilen diplomatların Birinci Katip Aleksandar Ribkin ve İkinci Katip Aleksandar Zinkin oldukları öne sürüldü.

Casusluk şebekesi çökertilmişti

Bulgaristan'da 19 Mart'ta Rusya askeri istihbaratına çalıştığı belirlenen 6 kişilik casus şebekesine operasyon gerçekleştirilmişti. Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev düzenlediği basın toplantısında, şebekeyi yöneten şahsın Bulgar askeri istihbaratının eski elemanı olduğunu açıklamıştı. Şebekenin başındaki kişinin eğitimini Rus askeri istihbarat birimi GRU'nun okulunda aldığı, diğer elemanlarının da Bulgaristan Savunma Bakanlığında üst düzey görevlerde yer aldıkları kaydedilmişti. Şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığı ifade edilmişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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