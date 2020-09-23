Bulgaristan, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Bulgaristan, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

23.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:16
Bulgaristan, 2 Rus diplomatı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 2 Rus diplomatın "istemeyen kişi" ilan edildiği ve bununla ilgili talimatın Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine verildiği belirtildi.

Açıklamada, diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

İki Rus diplomatın, "başka bir ülkeye teslim etmek üzere Bulgaristan ile ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi topladıkları" ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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