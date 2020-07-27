Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak

Bulgaristan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşeterek, 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak.

Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak
27.07.2020 23:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:38

Bulgaristan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşeterek, 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak.

Korona virüs salgını nedeni ile ekonomisi turizme dayalı birçok ülke krizin eşiğine geldi. Bulgaristan da turizme dayalı ekonomisini canlandırmak için adım atarak, 10 ülkeden turist kabul etmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Moldova, İsrail ve Kuveyt'ten gelen ve 72 saat önce yapılmış negatif Covid-19 test sonucu olan yolcuların ülkeye kabul edileceğini duyurdu. Bakanlık, ayrıca Ukrayna'dan gelen yolcuların 30 Temmuz'dan itibaren aynı şartlar altında ülkeye girişlerine izin verileceğini açıkladı.

Bulgaristan'da toplam korona virüs vaka sayısı 10 bin 427'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 340'a ulaştı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Dünya
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Dünya
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Magazin
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kısmi karantina' uygulanacak
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Hulusi Akar İlhan Cihaner Pınar Gültekin
Magazin Reha Özcan Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 00:02:55. #1.15#
title