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Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu

Bulgaristan Meclisinde temsili bulunan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki, bugün Bulgaristan Parlamento'da düzenlenen 'koronavirüse karşı önlem yasasının' tartışıldığı toplantıya koruyucu tulum ve maskeyle geldi.

20.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:04
Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu

Bulgaristan Meclisinde temsili bulunan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki, bugün Bulgaristan Parlamento'da düzenlenen 'koronavirüse karşı önlem yasasının' tartışıldığı toplantıya koruyucu tulum ve maskeyle geldi. Mareşki, Bulgaristan Parlamentosu'nun önlemlere uymamasını protesto etmek için meclise bu şekilde geldiğini söyledi.

Bulgaristan parlamentosunda koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirlerin tartışıldığı oturuma kürsüye koruyucu tulum ve maskeyle çıkan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki damga vurdu. Mareşki, OHAL döneminde alınan tedbirlere bazı kesimlerin ve Bulgaristan Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin uymadığını belirtti.  Mareşki, Ulusal Kriz Masası'nın virüse karşı aldığı önlemlere ilişkin, "Sadece belli bir kesim ve milletvekilleri için mi geçerli değil?" diyerek, 2 metre mesafesinin de ihlal edildiğine dikkat çekti. Mareşki, Meclis çalışmalarının, okullarda olduğu gibi uzaktan yapılmasını ya da doktorlar gibi böyle koruyucu tulum ve maskelerle yapılmasını istedi.

ÜN UĞRUNA HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORSUNUZVeselin Mareşki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi yasalarımızı biz ihlal ediyoruz, Kriz Masası'nın tedbirlerini önemsemiyoruz ve Tümgeneral Profesör Dr. Ventsislav Mutafçiyski'nin emirlerine uymuyoruz. Kimsenin kalabalık toplanmaya hakkı yok. 'Aradaki mesafe iki metre olmalı' deniyor. Biz Bulgaristan halkına böyle mi örnek oluyoruz? Milletvekillerine hak ve imtiyaz isteniyor, karantina zorunluluğu bize olmasın isteniliyor. Hadi hepimiz test yaptıralım, göreceksiniz kaç hasta çıkacak.  Bununla sevgili vekiller, Bulgar halkının çilelerinden ne kadar uzak olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz ve bir dakikalık ün uğruna binlerce insanın sağlığı ve hayatıyla oynadığınızı kanıtlıyorsunuz."  


Kaynak: DHA

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