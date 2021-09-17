Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını - Haberler Ekonomi
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Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Ekonomi

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını Cuma günü kurulan Ulus Pazarı'ndan karşılıyor.

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

EDİRNE - Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını Cuma günü kurulan Ulus Pazarı'ndan karşılıyor.

Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente gelemeyen Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren Ulus Pazarı'na gelerek tezgahları didik didik etti.

Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunan vatandaşlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını hazırlayan pazar esnafının yüzü Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerle güldü. Sabahın ilk ışıklarında Edirne'ye gelen turistler, deyim yerindeyse pazarın altını üstüne getirdi. Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, Pazar esnafına can suyu oldu.

Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra yerli vatandaşların da ilgi odağı olan pazarda kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kabandan, bota, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ürün tezgahtaki yerini aldı.

"Edirne'de Pazar baya ucuz"

Bulgaristan Sliven'den Edirne'ye alışverişe gelen Ralitsa Nedeva, "Edirne'yi çok seviyoruz. Her zaman geliyoruz pazarlık ve alışveriş yapmaya. Kışlık alıyoruz, çanta alıyoruz takım alıyoruz. Çok güzel. Kışlık alışveriş yapıyoruz. Bulgaristan'da kış erken geliyor. Edirne'de Pazar baya ucuz. Türkiye bize baya ucuz geliyor" dedi.

"İşler iyi kışlık alışverişler başladı"

Pazar esnafı Salim Mızrak, "Komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan bu hafta yoğun gelişler var. Kışlık alışverişlerini alıp gidiyorlar. Biz de sezonu açtık. Esnafımız da memnun. Orada bir takımı 150'ye alıyorsa burada 75'e alıyor. Pazarımız çok ucuz. Pazarımız her şeyi karşılıyor. Zücaciyeden, giyimden, kırtasiyeden aradığın her şeyi buluyorsun. Bizden alt eşofman, takım eşofman alıyorlar. Toptan da veriyoruz. Perakende de veriyoruz. İşler iyi kışlık alışverişler başladı" şeklinde konuştu.

"Her şeyi buradan alıyorlar"

Pazar esnafı İrfan Doğan, "Gurbetçi yoğunluğundan dolayı Bulgaristanlılar ve Yunanistanlılar gelmiyordu. Şimdi pazarda 2 haftadır kış sezonu ile beraber yoğunluk başladı. Bizde fiyatlar Bulgaristan'daki gibi değil. 35-40 lira onlarda 100 lira. Türkiye'ye göre paraları değer kazandı. Kışlık alışveriş başladı. Her şeyi buradan alıyorlar. 2 hafta oldu yoğunluk yaşanıyor. Geçen hafta biraz daha azdı bu hafta daha kalabalık olduğunu gördük" dedi.

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını
İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Ekonomi Haberleri
Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını, tezgâhları didik didik ettiler

Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını, tezgâhları didik didik ettiler
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Haber: Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını - Haberler Ekonomi
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