Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
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Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı

Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden kapılarını açtı.

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden kapılarını açtı.

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden açıldı. Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında geçen Aralık ayında kapatılan pazar, özellikle o dönemde Bulgaristan vatandaşlarının gözde yerlerinden biri haline gelmişti. Edirne'ye gelerek hemen hemen her ihtiyaçlarını kent merkezindeki esnaftan karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı, 1 ayda 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı.

"Eskisine göre yüzde 20'lik bir yoğunluk var"

Pazarın tekrar açılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, "Pandemi sürecinde tabi ki ülkemiz ve Edirne'miz sıkıntılı günler geçirdi. Özellikle pandemi sürecinde valilik ve belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ulus Pazarı tabii ki bölgenin en büyük pazarlarından bir tanesidir. Bölgenin halklarını burada toplayan büyük bir pazardır. Pandemi sürecinde en baştan dediğimiz gibi önce tedbir alınması gerekiyor. Salgının biraz azalması bittiği anlamına gelmiyor. Yine vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını elden bırakmamaları gerekiyor. Bugün Ulus Pazarımız 6 ay sonra tekrar açıldı. Pazarın toparlanması birkaç ay sürer. Şimdilik yüzde 20'lik bir yoğunluk var. Yavaş yavaş eski günlerine doğru hareket edecektir. Bulgar turistlerin sayısı çok az, önümüzdeki günlerde artacaktır" ifadelerini kullandı.

Pazarın açılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, korona virüs nedeniyle evde çok sıkıldıklarını, pazara gelerek alışveriş yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, korona virüs aşılarının iki dozunu yaptırıp aşı sertifikası alan Bulgaristan vatandaşlarının, Edirne'ye PCR testi yaptırmadan gelebilecekleri bildirildi. - EDİRNE

Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı
Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açıldı - Haberler Ekonomi
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