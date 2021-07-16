Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu

Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de gıdadan tekstile kadar birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı, Bulgar turistler ile gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

Edirne'de gıdadan tekstile kadar birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı, Bulgar turistler ile gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

Başta çevre iller olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçilerin uğrak yeri olan, "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen alanda, 300 esnaf tezgah açtı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın en yoğun günlerinden birini yaşadığını belirtti.

Pazarın özellikle Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin akınına uğradığını ifade eden Reisoğlu, şöyle konuştu:

"Bayram nedeniyle pazar müşteri akınına uğramış durumda. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara, gurbetçi vatandaşlarımız da eklendi. Edirne eski canlı günlerine dönüyor. Özellikle Bulgar turistler turlar halinde pazara geliyor. Paraları değerli olduğu için iğneden ipliğe Edirne'den alıp gidiyorlar. Bir de giderken araçlarının benzinlerini dolduruyorlar. Eskiye nazaran 5 kat fazla alışveriş yapıyorlar."

Bulgaristan'dan alışveriş için Edirne'ye gelen Sevcan Türkyılmaz, aşırı kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Bayram alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar gayet uygun. Bakalım neler alacağız." dedi.

Bulgar vatandaşlar da pazardaki fiyatlardan memnun olduklarını, tüm ihtiyaçlarını buradan alarak ülkelerine döndüklerini söyledi.

Edirne'de oturan bazı vatandaşlar ise pazardaki fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu
Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu
Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu
Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Zeynep Bastık Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:04:52. #1.15#

title