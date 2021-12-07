BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 'Drazki' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 'Drazki' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi 'Drazki', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

BULGAR SAVAŞ GEMİSİ 'DRAZKİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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