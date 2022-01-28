Bulgar modelin estetik kabusu; kuaför kardeşler: Örümcek ağı yapmadık, iftira

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te 2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva'nın, gittiği kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği sonrası yüzünde hasar oluştuğu ve iz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu işletme sahipleri Davut İliğ ve ablası Melahat İliğ mahkemede savunma yaptı. Kuaför kardeşler, kendi salonlarında örümcek ağı işlemi yapılmadığını ve kendilerine iftira atıldığını savundular.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva ise katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.

"İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

SANIK AVUKATLARI ŞİKAYETÇİNİN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bulgaristan vatandaşı şikayetçi Tatyana Toleva'nın, Şubat 2017'de hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ'nin işletmeciliğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatıldı. Sanık Davut İliğ'nin bilgisi ve iştiraki dahilinde, diğer sanık Melahat İliğ'nin, tıbbi müdahaleyle müşteki Toleva'nın yüzüne 6 bin lira karşılığında örümcek ağı operasyonu yaptığı, ancak işlemin başarılı olmadığı belirtilen iddianamede, Toleva'nın yüzündeki sabit iz ve hasarı gidermek için bir dizi ameliyat olduğu ifade edildi. Toleva'nın yabancı ülke vatandaşı olması sebebiyle tarafların uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştiremediği anlatılan iddianamede, her iki sanığın "Taksirle yaralama" ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.