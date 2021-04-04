Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti
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Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen milletvekili seçimleri için İstanbul'da yaşayan Bulgaristan göçmenleri Beşiktaş'ta bulunan Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda oy kullandı.

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen milletvekili seçimleri için İstanbul'da yaşayan Bulgaristan göçmenleri Beşiktaş'ta bulunan Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda oy kullandı.

Bulgaristan halkı bugün 45'inci parlamentoda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. İstanbul'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi Bulgaristan göçmenleri, sabah saatlerinden itibaren seçimlerde oy kullanmak için Beşiktaş Ulus'ta bulunan Bulgaristan Başkonsolosluğu'na geldi. Bulgar göçmenleri sabah saat 08.00'den itibaren konsolosluğa gelerek oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi sırasında pandemi nedeniyle konsolosluk içerisine kısıtlı sayıda seçmen alındı. Öte yandan, milletvekili seçimleri için İstanbul'da 7, Türkiye genelinde ise 35 sandık kurulduğu öğrenildi. Bulgaristan'da seçim için 30 siyasi parti ve koalisyon yarışacak.

"Tek hedefimiz Türklerin Bulgaristan Parlamentosu içerisinde kalmaları"

Türkiye'de yaşayan Bulgar göçmenlerine seslenen Cemil Aydoğan, "Bugün bilindiği gibi Bulgaristan'da milletvekili seçimleri var. Biz de sabah erken saatlerden itibaren Kağıthane Belediyesi'nin bize tahsis ettiği servisle Bulgar Konsolosluğu önünde oylarımızı kullanmaya geldik. Tek hedefimiz Türklerin Bulgaristan Parlamentosu içerisinde kalmaları. Buradan Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara bir hitabım var; 'Lütfen oylarınızı kullanın. Bu sizin doğal hakkınız. Bulgaristan'da yaşayanların ne kadar oy kullanma hakkı varsa, sizin de çift vatandaş olarak oy kullanma hakkınız var'. Ben de oyumu kullandım" diye konuştu.

"Bugün önemli bir gün"

Kendilerine ve ileride gelecek nesillere bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bayram Esen, "Bugün önemli bir gün. Eskiden demokrasi ve hür irade kullanma hakkımız yoktu. Şimdi görev artık bize düşüyor. Biz ön ayak olacağız ki gençler bizi takip etsin. Bu mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bizlere ve ileride gelecek nesillere bir sorumluluk düşüyor. Ben Mecidiyeköy'den geldim. Şimdiye kadar tek bir seçimi bile boş geçirmemişimdir. Ailecek oy kullanmaya geldik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti
Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti
Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti
Bulgar göçmenleri Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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