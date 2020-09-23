Bulgar Başsavcı Geshev: İki Rus diplomatın ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı
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Bulgar Başsavcı Geshev: İki Rus diplomatın ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı

23.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:43
Bulgar Başsavcı Geshev: İki Rus diplomatın ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, Ocak ayında sınır dışı edilen iki Rus diplomat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin Rusya için 'ajanlık' faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, Ocak ayında sınır dışı edilen iki Rus diplomat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin Rusya için 'ajanlık' faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, 'ajanlık' iddialarıyla sınır dışı edilen iki Rus diplomat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Geshev, "Yargılama öncesi soruşturmada 2016'dan günümüze kadar Rusya Federasyonu'nun iki vatandaşının Bulgar ordusunu modernize etme planları hakkında bilgi almak için istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Amaçları, resmi ve devlet sırları dahil olmak üzere toplanan bilgileri Moskova'daki Rus askeri istihbaratına aktarmaktı" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Ocak ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın 'ajanlık şüphesi' ile sınır dışı edildiklerini duyurmuştu. Bulgaristan Başsavcılığı iki diplomat hakkında ön soruşturma başlatmış ancak dava diplomatik dokunulmazlık nedeniyle askıya alınmıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada, kimliği belirtilmeyen diplomatlardan birinin başkent Sofya'daki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli olduğu, diğerinin ise Rusya ticaret misyonunda görev yaptığı belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Bulgaristan'ın diplomatları sınır dışı etme kararını 'düşmanca ve kışkırtıcı' bir adım olarak değerlendirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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