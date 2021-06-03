Bulgar Bankalar İlkbaharda Daha Çok Kredi Verdi

Nisan 2021'de hem firmalara hem de vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan kredilerde artan oranlarla bir büyüme yaşandı.

Nisan 2021'de hem firmalara hem de vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan kredilerde artan oranlarla bir büyüme yaşandı. Dördüncü ayda kredilerde 560 milyon leva artış oldu. Şirket kredileri % 0, 7 oranında (260 milyon leva) arttı ve şirket kredilerinin toplam büyüklüğü 36 milyar levaya ulaştı. Vatandaşlara sağlanan kredilerden en çok ipotekli kredilerde artış oldu. Sadece Nisan ayında yaklaşık 230 milyon levalık krediden yararlanıldı. Oransal artış % 2 oldu. Yılın başından bu yana ipotekli krediler yaklaşık yarım milyar leva artarak 12, 6 milyar levaya ulaştı. Tüketici kredileri Nisan ayında 145 milyon leva arttı ve 12, 3 milyar levaya ulaştı. Şirket ve vatandaşların depozitolarının toplam büyüklüğü 95 milyar levayı aştı.

Kaynak: https://www. economic. bg/bg/a/view/bankite-uskorjavat-kreditiraneto-prez-proletta

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre