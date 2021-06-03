Bulgar Bankalar İlkbaharda Daha Çok Kredi Verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgar Bankalar İlkbaharda Daha Çok Kredi Verdi

Bulgar Bankalar İlkbaharda Daha Çok Kredi Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Nisan 2021'de hem firmalara hem de vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan kredilerde artan oranlarla bir büyüme yaşandı.

Nisan 2021'de hem firmalara hem de vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan kredilerde artan oranlarla bir büyüme yaşandı. Dördüncü ayda kredilerde 560 milyon leva artış oldu. Şirket kredileri % 0, 7 oranında (260 milyon leva) arttı ve şirket kredilerinin toplam büyüklüğü 36 milyar levaya ulaştı. Vatandaşlara sağlanan kredilerden en çok ipotekli kredilerde artış oldu. Sadece Nisan ayında yaklaşık 230 milyon levalık krediden yararlanıldı. Oransal artış % 2 oldu. Yılın başından bu yana ipotekli krediler yaklaşık yarım milyar leva artarak 12, 6 milyar levaya ulaştı. Tüketici kredileri Nisan ayında 145 milyon leva arttı ve 12, 3 milyar levaya ulaştı. Şirket ve vatandaşların depozitolarının toplam büyüklüğü 95 milyar levayı aştı.

Kaynak: https://www. economic. bg/bg/a/view/bankite-uskorjavat-kreditiraneto-prez-proletta

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgar Bankalar İlkbaharda Daha Çok Kredi Verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:44:08. #1.16#

title