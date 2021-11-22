Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gelen 20 Bulgar avcı, 4 gün boyunca avlandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gelen 20 Bulgar avcı, 4 gün boyunca avlandı.

Pınarbaşı Avcılar Derneği ile Pınarbaşı Ziraat Odası tarafından yapılan bir organize ile ilçeye Bulgaristan'dan 20 avcı geldi. İlçede ilk kez yapılan organizasyonda 40 kişi görev aldı. İlçede 4 gün boyunca devam eden avlanma sonrasında Bulgar avcılar 70 domuz avladı. Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkanı Kadir Mağara, ilçede ilk defa düzenlenen organizasyona katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk ise, ilçede ilk defa düzenlenen organizasyonun ilçeye hareketlilik getirdiğini belirterek, ileriki günlerde yeniden bir organizasyonun düzenleneceğini ifade etti. - KAYSERİ

Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

Bulgar avcılar Pınarbaşı'nda 70 domuz avladı

Üzerine 50 bin arı konmasına rağmen maskesiz ve kıyafetsiz çalışıyor

Üzerine 50 bin arı konmasına rağmen maskesiz ve kıyafetsiz çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title