Bulgar avcılar, Kırıkkale'de 22 yaban domuzu avladı
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Bulgar avcılar, Kırıkkale'de 22 yaban domuzu avladı

Av turizmi için Bulgaristan'dan Kırıkkale'ye gelen 8 avcı, 22 tane yaban domuzu avladı.

08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:15
Bulgar avcılar, Kırıkkale'de 22 yaban domuzu avladı

Av turizmi için 'dan 'ye gelen 8 avcı, 22 tane yaban domuzu avladı.


Bulgar avcılar, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra belirlenen av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü. Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerindeki ormanlık alanlarında 3 gün süren sürek avında 22 yaban domuzu avlandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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