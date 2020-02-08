Bulgar avcılar, Kırıkkale'de 22 yaban domuzu avladı
Av turizmi için Bulgaristan'dan Kırıkkale'ye gelen 8 avcı, 22 tane yaban domuzu avladı.
Av turizmi için Bulgaristan'dan Kırıkkale'ye gelen 8 avcı, 22 tane yaban domuzu avladı.
Bulgar avcılar, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra belirlenen av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü. Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerindeki ormanlık alanlarında 3 gün süren sürek avında 22 yaban domuzu avlandı. - KIRIKKALE