Bulgakov'dan "Usta ile Margarita"

Ergin Altay'ın Rusçadan Türkçeye kazandırdığı eser, Ellendea Proffer'in önsöz ve sonsözü, yazarın mektupları, görseller, yazar ve dönem kronolojisi ile zenginleştirilerek hem ilk kez okuyacak olan hem de yeniden okumak isteyen okurlar hedeflenmiş…