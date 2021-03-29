Bülent Yücetürk kimdir? Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Yücetürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk hayatı ve biyografisi! Bülent Yücetürk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bülent Yücetürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Yücetürk kimdir? Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk hayatı ve biyografisi!

BÜLENT YÜCETÜRK KİMDİR?

Bülent Yücetürk, Malatyalıdır. 9 Haziran 1970'te Malatya'da dünyaya gelen Bülent Yücetürk, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Bülent Yücetürk, Akçadağ Öğretmen Lisesi eğitiminden sonra

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazand. Yücetürk, 1991 yılında mezun oldu v daha sonra Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başladı.

1993'te Ankara'da hakim adayı olarak göreve başlayan Bülent Yücetürk, 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu