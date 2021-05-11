Bülent Uygun: "Zorlu bir deplasmanda iyi oyunla üç puan almak çok önemli"

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda 5-4 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zorlu bir deplasmanda iyi oyunla üç puan almak çok önemli" dedi.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda 5-4 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zorlu bir deplasmanda iyi oyunla üç puan almak çok önemli" dedi.

Rizespor, Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 5-4 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 12. galibiyetini alan Rizespor, puanını 48'e çıkardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, zorlu bir rakibe karşı iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"Zorlu bir deplasmanda iyi oyunla üç puan almak çok önemli"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın genelinde disiplinli oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Hiçbir maçın bir birine benzemediği ve bir birini tutmadığı bir süreç yaşıyoruz. Bazen çok lazım olan bir maçı kazanamazken, kazanma ihtimalinin zayıf olduğu bir maçı ise kazanabiliyorsunuz. Biz bugün buraya gelirken 8-9 futbolcumuz eksikti ama kadroda bulunan futbolcu kardeşlerimle birlikte çok güzel bir mantalite ile oynayarak ilk yarıyı 3-0 önde kapattık. İkinci yarı başlar başlamaz iki dakikada iki gol yedik. Bu goller oyunumuzun dengesini bozdu ama biz tekrar hamlelerle oyunu kendi lehimize çevirerek beşinci golü bulduk. Sonrasında da yine iki gol yedik ve son dakikaları stresli geçirdik. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Gaziantep her anlamda güçlü bir kulüp ve böyle bir deplasmanda beş golle kazanarak 3 puan almak çok önemli. Bu galibiyeti Rizespor taraftarına armağan ediyoruz. Son hafta maçımızı da kazanarak yeni sezon planlamalarına başlamak istiyoruz. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de alkışlanan bir takım olmayı hedefliyoruz. Burada düşen takımların tez zamanda tekrar dönmelerini, şampiyon olan takımları tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı