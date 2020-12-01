Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var
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Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var

01.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:49
Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var

"Bir futbol devrimi yapılması şart""Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor"Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Teknik direktör Bülent Uygun, "Şu an yurt dışından çok teklif var.

"Bir futbol devrimi yapılması şart"

"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız"

"Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Teknik direktör Bülent Uygun, "Şu an yurt dışından çok teklif var. Türkiye'de sadece hedef, plan, proje konusunda anlaşacağımız bir takım olursa çalışmayı düşünüyorum. Sağlıksız bir ortamda,sağlıksız bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü acısını siz çekiyorsunuz. Sağlıklı, doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız inşallah" dedi.Süper Lig'de son olarak geçen sezon Yukatel Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, kendisine yapılan tekliflerden Türk futbolundaki sorunlara, şampiyonluk yarışından son oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kulüplerdeki teknik direktör değişikliklerine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Türk futbolunun malum sürecidir bu. Yaşanan süreç içerisindeki kurumsallık ve bununla birlikte takım mühendisliği ve kurulan sistemin iyi planlanmadığı süreçlerde, takımlarda hoca değişikliği kaçınılmaz oluyor. Bilhassa bütün çıkışın hocaların değişimiyle alakalı olduğunu düşünen bir yapı var. Dolayısıyla da hoca kıyımı oluyor" diye konuştu."BİR FUTBOL DEVRİMİ YAPILMASI ŞART"Türk futbolunda öncelikle değişmesi gerekenin altyapı sistemi olduğunu vurgulayan Uygun, "Bizim öncelikle futbolumuzda değişmesi gereken altyapıdır. Kurumsallaşmanın gelmesi gerekiyor ve yapının kurulduğu bir ortamda doğru planlama, doğru takım mühendisliği ve bu süreçte başarıya endeksli, doğru planla bunun hayata geçirileceği düşüncesindeyim. Hayırlı olsun. Kulüplerimiz bu tarz değişimleri yapıyor ve bu değişimler sonrası maddi anlamda çöküntü oluşuyor. Bunların hepsinin biraz da kanunlarla düzenlenmesi gerekiyor. Hatta bir futbol devrimi yapılması şart diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."YURT DIŞINDAN ÇOK TEKLİF VAR"Kendisine gelen teklif olup olmadığı ile ilgili soruyu da cevaplayan Bülent Uygun, "Teknik direktörlerin birçok takımla anılmasını medya kanalıyla görüyorsunuz. Bu süreç içerisinde mutlak ve mutlak biz hep zor şartlar altında çalıştık. Sivasspor sonuncuydu aldığımda, UEFA'lara, Şampiyonlar Ligi'ne... Antep sonuncuydu, onu kurtardık. Eskişehir sonuncuydu, neredeyse UEFA'ya gidiyorduk. Elazığ keza öyleydi. Yurt dışına da gittik; aslında şu an yurt dışından çok teklif var" dedi."DOĞRU BİR YÖNETİMLE BİRLİKTE, HAYAL ETTİĞİM HEDEFLERE GİDECEK TAKIMI BULDUĞUMDA, BİR YERLE ANLAŞACAĞIZ""Türkiye'de sadece hedef, plan, proje konusunda anlaşacağımız bir takım olursa çalışmayı düşünüyorum. Sağlıksız bir ortamda,sağlıksız bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü acısını siz çekiyorsunuz" diye sözlerini sürdüren Uygun, şunları söyledi: "Ben genelde düşen takımlara geldiğim için, süreci doğru planlamadıkları ve kurumsallık olmadığı için sanki bütün işi siz yapmış gibi gösteriyor ülkedeki o sistem. Biz de tabii ekonomik anlamda bakmadığımız için sizle yollarını ayırıyorlar. Suçlusu sizmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden de ben sağlıklı, doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız inşallah.""GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ BİZİ BEKLİYOR"Süper Lig'in 10'uncu haftasında geçtiğimiz Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ve ligde takımların son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan 49 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son zamanlarda izlediğimiz en güzel derbilerden biri oldu. 15 yıl sonra Fenerbahçe mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor olsa da Beşiktaş gerçekten o kadar eksiğe rağmen iyi bir performans sergiledi. İyi analiz yapmışlar. Fenerbahçe'nin ise rakibi analiz anlamında, oyun sistemi anlamında bazı sıkıntılar yaşadığını maçta gördük. Ama keyifli, güzel bir maç izledik. Beşiktaş şampiyonlukta ben de varım, dedi. Galatasaray, son 2 haftadan beri oynadığı futbolla, özellikle performans anlamında gösterdiği süreçte, onlar da şampiyonlukta. Trabzon da Abdullah Avcı ile yeni bir ivme kazandı. Türk futbolunda Alanya gerçeği var, Çağdaş hocayı da kutlamak lazım. Okan hoca zaten Başakşehir'de inanılmaz şeyler başardı. Dolayısıyla güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor. Bunu da derbide görmüş olduk."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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