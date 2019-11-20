Bülent Uygun, Yahyalı'da Yerköyspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

20.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:22

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Yahyalı ilçesinde yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla kurulan Yerköyspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Uygun, akademide eğitim alan öğrencilerin antrenmanını ve ardından oynadıkları çift kale maçı izledi.

Uygun, ziyaretin ardından eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Uygun'a, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak eşlik etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Uygun, yaklaşık 35 yıldır futbolun içerisinde olduğunu belirterek, "Gezerim, görürüm hizmet ederim. İlk defa bir ilçede bu kadar güzel bir tesis, bu tesisle birlikte doğru bir eğitim, eğitimle birlikte bu ilçenin bütün gençlerinin futbola yatkınlığını gördüm. Emeği geçen insanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Kayserispor camiası olarak, davet edildiğimiz her yere giderek, oradaki gençlerimizle birlikte olacağız. Bu vatanı, milleti, İslam'ı seven güzel çocuklarımızı, evlatlarımızın hep yanında olacağız. Onlara güzellikler aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altıner ise gelecek yıllarda Türkiye futbolunda söz sahibi olacak gençleri şimdiden yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de böylesine önemli bir çalışmaya imza atarak, futbol akademisini bir okul haline getiren Yerköyspor Kulüp Başkanı ve hocalarına teşekkür etti.

Geleceğin Bülent Uygun'larının buradan çıkmasını arzu ettiklerini vurgulayan Öztürk, Uygun'un gençler için önemli bir rol model olduğunu düşündüğünü aktardı.

Kaynak: AA