Bülent Uygun: "Varsa Bir Suç Zaten Bendedir"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe mağlubiyetine ilişkin, "Varsa bir suç o zaten bendedir. Onlar iyi işler yapabileceğini, bu takımı güzel yerlere getirebileceğini gösterdiler" dedi.



Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Uygun, maçın geneline bakıldığında ilk 10 dakikada kaçırdıkları 3 gol pozisyonu ve akabinde yedikleri gol ile istemedikleri sonucu elde ettiklerini belirterek, "Akabinde de olmayan bir penaltı ki topa dokunuyor ama sonucunda penaltı ile 2-0 geri düşüyoruz. Direkten dönen toplarımız, çizgiden girmeyen topumuzun olduğu bir ortamda kazanma adına futbolcularımız sahadaydı" diye konuştu.



"Biraz zamana ihtiyacımız var"



Uygun, "Varsa bir suç o zaten bendedir. Onlar iyi işler yapabileceğini, bu takımı güzel yerlere getirebileceğini gösterdiler. Belki sonuç anlamında şu an almadık. Yeni gelen arkadaşların durumu, sakatların durumu ile birlikte açıkçası çok zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandan beri takım üzerinde oluşan entropi ister istemez performans anlamında da belki etkiliyor ama önümüzdeki sürecin içerisindeki aldığımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman da Osmanlıspor'un başarısını getirecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA