HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs salgını arasından sonra 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz
11.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:15

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs salgını arasından sonra 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, "Biz futbol adına kendi oyun anlayışımızı, felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyeceğiz. İnşallah Denizlispor'a yakışır bir şekilde futbol oynayıp, Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen üç aylık arada herkesin futbola hasret kaldığını, normal yaşantıyı da etkileyen bu sıkıntılı süreçte hazırlık maçı yapamadıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Oyuncularda kas, bağ, doku yaralanmaları büyük ihtimal olacak. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz. Türk futbolu adına bu dönemi kazasız, belasız, sakatsız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK'

Ligde bundan sonraki maçların çok çekişmeli geçeceğini belirten Bülent Uygun, "Şampiyonluğa oynayan Sivasspor'a karşı oynayacağız. Onlarda da bizde de bir iki sakat var. Bizden ayrılan futbolcularımız da oldu. Sivasspor deplasmanında elimizden geleni yapacağız. İyi bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum. Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalamıştık, devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Spor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Spor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Spor
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Spor
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Fatma Girik Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:26:31. #1.15#
title