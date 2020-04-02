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Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını nedeniyle idmanları bir kez daha ertelediklerini ve takımın 6 Nisan Pazartesi günü toplanacağını söyledi.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını nedeniyle idmanları bir kez daha ertelediklerini ve takımın 6 Nisan Pazartesi günü toplanacağını söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız" dedi. Futbolcuların sağlığı için idmanları bir kez daha ertelediklerini anlatan Uygun, "İnsan sağlığı çok önemli. Gerekmedikçe kimse evlerinden çıkmasın. Mesela ben kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyarak bu süreci değerlendiriyorum" diye konuştu.

Futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydeden Uygun, "Türkiye'de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Formda kalmazlar. Aksine her geçen gün formlarından kayıp yaşarlar. Verdiğimiz antrenmanların çok fazla futbola yönelik bir çalışma metodu olmadığını söyleyebilirim. Bir sporcu sadece aktif dinlenme dediğimiz çalışmayı yapmış oluyor. Bundan dolayı futbolcuların çok fazla formunu koruduğu söylenemez. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız" cümlelerini kurdu.

"ORTAK YOLU BULMALIYIZ"

Futbolcuların bu sürecin ardından adale sakatlıkları yaşayabileceğini de sözlerine ekleyen Bülent Uygun, "Oyuncuları ne kadar evde çalışırlarsa çalışsınlar, diyelim ki haftaya başlıyoruz; futbolcularımız müsabaka oynayamaz. Türkiye Futbol Federasyonu bu süreci doğru yönetmek ve planlamak zorunda. Telekonferans yönetimiyle teknik adamlarla yapılacak toplantılarla ortak yolu bulmak durumundayız. Bu konuyu ortak planlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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