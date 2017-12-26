Bülent Uygun, Katar'ın Al Gharafaa Takımı İle Anlaştı

Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

SÜPER LİGDE BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRDI

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.