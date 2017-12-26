Bülent Uygun, Katar'ın Al Gharafaa Takımı İle Anlaştı

Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve aldığı kötü sonuçlar nedeniyle gönderilen Bülent Uygun, Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

Bülent Uygun, Katar'ın Al Gharafaa Takımı İle Anlaştı

Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

SÜPER LİGDE BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRDI

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.

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