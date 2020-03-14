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Gençlerbirliği, Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"

- Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi" Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik" Kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun alınan galibiyetle ile...

14.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:52
Bülent Uygun:

- Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik"

DENİZLİ - Kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun alınan galibiyetle ile ilgili olarak, "Şu anda bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi bunu kazandık. Bütün futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. 7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 yenerek, 3 puanı aldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan yeşil - siyahlı takımın Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmayı değerlendirdi. Konuşmasında önce korona virüsüne karşın alınan tedbirler kapsamında maçın seyircisiz oynanmasına değinen Uygun, "Öncelikle bugün seyircimizin önünde, bu güzel galibiyeti onlarla birlikte yaşamak isterdik ama onlar gerek evlerinden bize dualarıyla gerek burada çatı katında sevgilerini göstererek armalarına destek verdiler. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Tabi bizim için insan çok önemli. Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde alıyor. Dünyayı şu anda kasıp kavuran korona virüsüne rağmen biz ülkemizde alınan bu kadar güzel tedbirlerle inşallah çok zayiat vermeden bu işin üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bu konuda daha hassas olmalıyız. Özellikle, bu geçeceğimiz hafta çok daha yoğun geçecektir. Bütün herkesten duyarlı olmasını ve bu konuda biraz daha hasa davranmasını rica ediyoruz, çünkü bizim için bir insanın canı her şeyden daha önemlidir. Hele bu Türk insanıysa dünyada kahramanlık destanı yazan milletin her canı bizim için çok çok daha önemlidir o yüzden dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

"İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler

Sakat ve eksik futbolcularına rağmen iyi bir mücadele örneği göstererek kazandıklarını vurgulayan Bülent Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maça gelince Gençlerbirliği takımı çok iyi bir takım gayet de başarılı, birbirinden yetenekli futbolcuları var ve ona rağmen iyi rakibi analiz ettik. Ekibimle birlikte gerek bu maçı kazanmak üst sıralara tekrar tırmanabilmek ve şu anda bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi bunu kazandık. Bütün futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler 7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik ve şimdi inşallah önümüzde ki Sivas maçına hazırlıklarımızı yapacağız ve sonra milli maç arasında da sakatlarımız düzelecek ve daha da iyi bir Denizlispor'u izletmeye çalışacağız."

Bülent Uygun: 'Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi'

Kaynak: İHA

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Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"

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