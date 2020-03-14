SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi" - Spor
Gençlerbirliği, Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"

Kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun alınan galibiyetle ile ilgili olarak, "Şu anda bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi bunu kazandık.

14.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:25
Bülent Uygun:

Kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun alınan galibiyetle ile ilgili olarak, "Şu anda bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi bunu kazandık. Bütün futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. 7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik" dedi.


Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 yenerek, 3 puanı aldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan yeşil - siyahlı takımın Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmayı değerlendirdi. Konuşmasında önce korona virüsüne karşın alınan tedbirler kapsamında maçın seyircisiz oynanmasına değinen Uygun, "Öncelikle bugün seyircimizin önünde, bu güzel galibiyeti onlarla birlikte yaşamak isterdik ama onlar gerek evlerinden bize dualarıyla gerek burada çatı katında sevgilerini göstererek armalarına destek verdiler. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Tabi bizim için insan çok önemli. Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde alıyor. Dünyayı şu anda kasıp kavuran korona virüsüne rağmen biz ülkemizde alınan bu kadar güzel tedbirlerle inşallah çok zayiat vermeden bu işin üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bu konuda daha hassas olmalıyız. Özellikle, bu geçeceğimiz hafta çok daha yoğun geçecektir. Bütün herkesten duyarlı olmasını ve bu konuda biraz daha hasa davranmasını rica ediyoruz, çünkü bizim için bir insanın canı her şeyden daha önemlidir. Hele bu Türk insanıysa dünyada kahramanlık destanı yazan milletin her canı bizim için çok çok daha önemlidir o yüzden dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.


"İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler


Sakat ve eksik futbolcularına rağmen iyi bir mücadele örneği göstererek kazandıklarını vurgulayan Bülent Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Maça gelince Gençlerbirliği takımı çok iyi bir takım gayet de başarılı, birbirinden yetenekli futbolcuları var ve ona rağmen iyi rakibi analiz ettik. Ekibimle birlikte gerek bu maçı kazanmak üst sıralara tekrar tırmanabilmek ve şu anda bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi bunu kazandık. Bütün futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler 7 tane sakat futbolcumuza rağmen kazanmasını bildik ve şimdi inşallah önümüzde ki Sivas maçına hazırlıklarımızı yapacağız ve sonra milli maç arasında da sakatlarımız düzelecek ve daha da iyi bir Denizlispor'u izletmeye çalışacağız." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Spor
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 17:56:49. #1.14#