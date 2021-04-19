Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı

Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile takımının hanesine 11 puan yazdırdı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile takımının hanesine 11 puan yazdırdı.

Çaykur Rizespor'un kötü gidişatından dolayı, 'Buraya yarın Mourinho gelse başarılı olacağını düşünmüyorum' diyerek takım ile Süper Lig'in 30. haftasında yollarını ayıran Marius Sumudica'dan görevi devralan Teknik Direktör Bülent Uygun, 6 haftada 11 puan topladı ve böylelikle 28 puanla Rumen meslektaşından aldığı Çaykur Rizespor'u 39 puana çıkartarak ligde 13. sıraya taşıdı.

Süper Lig'in 30. haftasında göreve getirilen Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u evinde 1-0 yendi. 31. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yenen Rizespor zorlu karşılaşmadan 3 puanla döndü. 32. haftada Fatih Karagümrük'le evinde 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, ligin 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. 34. haftada Karadeniz derbisinde Trabzonspor'la evinde golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, bu hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında, üç puanı 3 golle alarak puanını 39'a çıkardı. Bülent Uygun ile 6 haftada kalesinde 7 gol gören Rizespor, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 maçta ise kalesini gole kapadı. Uygun ile güzel bir ivme kazanan Rizespor, ligde kalan 7 haftada iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ryan Babel Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:36:42. #1.16#

title