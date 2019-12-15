Bülent Uygun: "Gemiyi terk edenler oldu"

15.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:57

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.



Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Margarit, "Uzun süredir içeride maç kazanamıyoruz. Maçı iki bölümde ele alabiliriz. İlk yarı üzerimizde baskı hissettik çünkü 3 puanı çok istiyorduk. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Bu da bizim ruhumuzu ortaya koyuyor. Önemli noktalardan biri de hocamızın cezası nedeniyle maçı tribünden takip etmesi. Hocamız oradan oyunu hissetti ve sistemi değiştirmemizi istedi. Biz de gerekeni yapıp, muhteşem bir ikinci yarı oynadık. Oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum." diye konuştu.



Uygun: "Şimdi önümüze bakmak zorundayız"



İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, galibiyetinden dolayı Gaziantep Futbol Kulübünü tebrik etti.



Gaziantep FK'nin maça 5 forvetle çıktığını, kendilerinin ise 6 aydır sakatlıktan dolayı oynayamayan bir santraforla sahada yerlerini aldıklarını aktaran Uygun, buna rağmen arzulu ve istekli başladıklarını belirtti.



Maçın henüz 4. dakikasında önemli bir fırsattan yararlanamadıklarını dile getiren Uygun, şunları söyledi:



"Dördüncü dakikadaki o pozisyonda oyuncumuz kafayı vururken, VAR'da olan arkadaş göremedi, zaten sahadaki arkadaşımız da göremedi, orada bir ittirme vardı ve golü kaçırdık. Dolayısıyla bu bir kırılma anıydı. Sonraki süreçte gelen sakatlık tüm takımın dengesini bozdu. Çünkü (Bernard Mensah) bizim için çok önemli bir oyuncu. Golü yiyene kadar arzulu, istekli ve oyun planına uyan bir takımımız vardı. Sonraki süreçte maalesef kaybetmiş olduk. Şimdi önümüze bakmak zorundayız. Kalan iki maçımızı en iyi şekilde değerlendirip, devre arasında gerekli bütün hamleleri takımı ayağa kaldırmak için yapmalıyız."



Uygun, İstiklal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın takıma gerekli tüm desteği verdiğini de vurgulayarak, "Sayın başkanımız Berna Hanım, prim ve ekonomik anlamda bütün sorunları çözdü. Fazla fazla prim de verdi. Sahadaki futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Fakat malum, gemiyi terk edenler oldu. Kayserispor camiasının kalan bu arkadaşlara sahip çıkmasını, onları desteklemesini istiyorum. Çünkü hem alkışı hem de desteği hak ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



