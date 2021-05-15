Bülent Uygun: "Gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi"
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Bülent Uygun: "Gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi"

Bülent Uygun: 'Gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi" dedi.

Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi" dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 2-0'lık skorla Medipo Başakşehir'e mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet ile kapatmak, seyircimizi mutlu etmek bu anlamda da gelecek ile ilgili son kararımızı vermek adına önemliydi. Malum takımımızda 18 futbolcunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı belki sakatlanırım korkusu, bazılarının özellikle 8 tane takımdaki etkin rol alan oyuncuların sakatlıkları ve bunlarında hepsini bir göz önüne aldığımızda son 7 haftanın içerisinde yaşadığımız bu süreç ama ona rağmen Rizespor'un Süper Lig'deki en yüksek puanı ile de sezonu bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni sezonda taraftarın arzuladığı, istediği, formanın hem başarı hikayesini yazacak hem de yüreğiyle sahada oynayarak bütün yeteneklerini sergileyecek aktif, agresif ve zirve yolunda yürüyüş yapacak bir futbolcu karosunu başkanımızla birlikte, yönetim kurulumuzla birlikte kurmak ve bu başarı hikayesini yazmak tüm hayalimiz. Takımımızdan sözleşmesi devam edipte ayrılmak isteyenlerde var, aynı zamanda sözleşmesi bitip de belki bizimle devam edecek oyuncular da var. Çok zor bir sürecin bizi beklendiğinin farkındayız. İnanıyoruz ki en kısa zamanda doğru bir şekilde planlayıp sezonu açarken Rizespor'u sevenlerle birlikte sevilen, arzulanan kadromuzu da inşallah beraber, özellikle bunun içerisine 5 tanesi genç yetenek olan PTT liglerinde oynayan futbolcu kardeşlerimizi ve kiralık olarak verdiğimiz kardeşlerimizi de takımımıza dahil edeceğiz" dedi.

(Hasan Fehmi Demir/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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