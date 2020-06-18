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Bülent Uygun: "Galip geleceğimize inanıyoruz"

Denizlispor'un teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş ile oynayacakları maç ile ilgili, "Galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Bülent Uygun:
18.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:40

Denizlispor'un teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş ile oynayacakları maç ile ilgili, "Galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi hazırlıklara devam eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ve Olcay Şahan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bütün takımların süreç içerisinde zorlukla mücadele ettiğini belirten deneyimli teknik direktör, yaklaşık 1,5 ay önce sakatlıkların başlayacağını söylediğini ve sakatlıkların başladığını dile getirdi. Uygun, "Çapraz bağ kopmaları, tendom kopmaları, ayak kırılmaları ve bu tarz şeylere hazırlıklı olmak zorundayız. Yaşanan süreçte biz kendi fikirlerimizi ve olması gerekenleri bu pandemideki çıkacak olan sorunları anlatamaya çalıştık ama süreç buraya kadar geldi" dedi.

"Rakibimize belki de pozisyon vermeden, 3 puanı almadan döndük"

Sivasspor maçında iyi futbol oynanmasına rağmen mağlubiyetle ayrıldıklarını ancak Beşiktaş'a karşı galip gelmek istediklerini belirten Uygun, "İlk maçımızı da oynadık. Evet bir iki sakatlıklarımız oldu. Bununla beraber takımımızdan ayrılan gücümüzdeki önemli eksiklerimiz de oluştu. Akabinde de Sivasspor maçında iyi futbol oynasak da rakibimize belki de pozisyon vermeden 3 puan alamadan döndük. Şimdi önümüzde kendi evimizde Beşiktaş gibi özellikle top yüzdesi çok olan, şut denemeleri, orta denemeleri ve bölgesel oyunu çok iyi oynayan, birçok kaliteli futbolcularla kurulu bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Kendi evimizdeki bu süreci en azından kalan maçlarda iyi bir şekilde bitirebilmek adına kazanmak istiyoruz. İnanıyorum ki, sahada arzulu, istekli, coşkulu kazanan tarafında inşallah Denizlispor'un olduğu bir müsabaka bizi beklesin" ifadelerini kullandı.

Şahan: "Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecanın içinde değilim"

Sürece çok iyi başladıklarını belirten Olcay Şahan, Beşiktaş maçından galip gelerek taraftara armağan etmek istediklerini söyledi. Eski takıma karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu ama o heyecanın içerisinde olmadığını belirten Şahan, "Zor maç olacağını biliyoruz ama içeride oynuyoruz. Son 4-5 haftaya bakarsak, hocamızla inanılmaz güzel bir süreç yakaladık. Çok da başarılı gidiyoruz. O yüzden galip geleceğimize inanıyoruz. Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecanın içinde değilim. Belki maç saati o heyecan olur. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklıyız diyebilirim. Kendi heyecanımı kenara bırakıp, Denizlispor'un galibiyeti için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan, takımın moralinin iyi olduğunu belirten Şahan, "Takım çok iyi, keyifler yerinde. Bu süreci çok iyi atlattık, çok iyi çalıştık. Sivas'ta şanssız bir kırmızı kartla mağlup olduk. Yoksa 10-11 oynadığımız maçta rakibin bir pozisyonu yok ve takım galip geldi. Biz mağlup olduk. O yüzden her şeye olumlu bakıyoruz. İlerideki maçlarda galip gelerek ligi güzel tamamlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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