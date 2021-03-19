Bülent Uygun: "Galibiyeti hak ettik"
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Bülent Uygun: "Galibiyeti hak ettik"

19.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:58

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, antrenmanda çalıştığımız bütün varyasyonların hepsiyle bununla birlikte oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bizden galibiyet isteyen Rizespor taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerim gerek taktiksel, gerek yürekleriyle gerek yetenekleriyle en güzel şekilde uyguladıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu, daha önümüzde kazanmamız gerek maçın olduğunu ve bu yönde de çalışmalarımızın devam ederek inşallah Rizespor hak ettiği yerlere çıkartarak sevenleri mutlu edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'
Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'
Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'
Bülent Uygun: 'Galibiyeti hak ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

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