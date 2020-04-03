SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz - Spor
Bülent Uygun, Denizlispor, Cihangir, Spor

Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz

Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun sosyal medya üzerinden görüntülü görüşmek isteyen minik hayranını kırmayarak minik hayranıyla görüntülü olarak sohbet etti.

03.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz

Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun sosyal medya üzerinden görüntülü görüşmek isteyen minik hayranını kırmayarak minik hayranıyla görüntülü olarak sohbet etti.

Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun kendisini arayan Tarık Yuşa Turaç ve kardeşleri Hasan Said, Mehmet, Hakan Sedat ve Cihangir Mirza ile görüntülü olarak sohbet etti. Bülent Uygun, hayranı olan Tarık Yuşa'ya evde kalmasını ve derslerini aksatmamasını söyledi. Uygun, "Bugün ülkemiz ve dünyamız ciddi bir imtihan veriyor. Bize düşen devletimizin ve doktorlarımızın tavsiyesine uyarak evde kalmaktır. Yine ülkemiz için sizin yapacağınız dualar çok çok önemlidir" uyarısında bulundu.

Uygun, " Siz şimdi dışarı çıkmak için can atıyorsunuz ama evde vazoyu, lambayı kırmadan ve en önemlisi annenizi kızdırmadan topunuzu oynayın" diyerek, "En azından bir müddet böyle oynayın. Kardeşinle yapacağın maç dar alanda senin top hakimiyetini geliştirecektir" diye esprili bir yaklaşımla minik hayranına taktik verdi. Bülent Uygun minik futbolcuların kırmızı kart yerine geçen anne terliği görmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

Görüşme sonunda minik hayranı Bülent Uygun'a asker selamı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'Dorukhan imzayı attı' iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt Spor
"Dorukhan imzayı attı" iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt
Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı Spor
Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Spor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Milli yıldızdan Mourinho'ya çarpıcı transfer yanıtı Spor
Milli yıldızdan Mourinho'ya çarpıcı transfer yanıtı
Korona krizinde Arda'ya gün doğdu! G.Saray'dan müjdeli haber Spor
Korona krizinde Arda'ya gün doğdu! G.Saray'dan müjdeli haber
G.Saray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı Spor
G.Saray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ebru Polat Dilan Çıtak Guido Senia
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 13:10:01. #1.14#
title