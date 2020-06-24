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Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a tepki!

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 28. haftasında 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Adaleti dağıtacak olanlar hakemler, formdalar mı hayır" dedi.

Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a tepki!
24.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:18

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 28. haftasında 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Adaleti dağıtacak olanlar hakemler, formdalar mı hayır" dedi. Uygun, Rize deplasmanından da puanlarla dönmek istediklerini ifade etti.

Süper Lig 29. haftasında deplasmanda karşıalaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçından 5-1'lik bir sonuç beklemediklerini söyleyen Bülent Uygun, "Şu bir gerçek Denizlispor'umuz taraftarımızla birlikte bir bütün olduğunda daha bir başarı trendini yukarı taşıyabildiğini gördük. Özellikle ben geldiğimde üç maçtaki alınan 7 puanda taraftarımıza o zamanda teşekkür etmiştim. Onların desteği takımın daha çok ayağa kalkmasını ve mücadele etmesini sağlıyordu" şeklinde konuştu.

"Denizlispor'umuzun gemisi limana en güzel şekilde güvenli yanaşacaktır"

Denizlispor'un ligi en güvenli yerde bitireceğinin altını çizen teknik direktör Bülent Uygun, "Issac Sackey'in sakatlığı dar bir kadronun içerisindeki maalesef ister istemez hem aksiyonlarımızı kısıtlamış oldu hem de takım kurgusunu kurmakta gerçekten zorlandık. Beşiktaş maçına baktığımızda 1-1 iken Aissati soldan gidiyor ki Mete Kalkavan'ı gördüğümde aynı hareketi ona uygulayacağım ve nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz. Kendisinin o pozisyonda nasıl pozisyonunu kaybettiğini gören ve dönen top gol oluyor. Bunla beraber kaçırdığımız 3-4 tane yüzde yüz goller var ve o sürecin devamında da maalesef istemediğimiz bir sonuç oldu. 60. dakikaya kadar iyi bir Denizlispor'umuzu izledik 60. dakikadan sonrada kırılgan bir yapıya döndük. Kadromuzun dar olması da bazı hamleleri yapmamıza engellemiş oldu. Ama şu bir gerçek Denizlispor'umuzun gemisi limana en güzel şekilde güvenli yanaşacaktır. Futbolcu kardeşlerim bu süreç içerisinde evet oynadığımız takımlar şampiyonluğa oynuyor. Sivas'ı, Beşiktaş'ı bunları yensek zaten zirvede olurduk. Ama yenebilecek durumda mıydık? Evet, bunu başarabilecek güçteydik. Bazen futbolun doğasında bunlar var ve bizde maalesef bu maçlardan mağlup ayrıldık. Bu demek değildir ki iş bitti daha önümüzde çok başarılması gereken kalan maçlarımız var" diye konuştu.

"Rizespor maçından puanlarla dönmek istiyoruz"

Uygun, Rize deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Süreç içerisinde performansımızı en üst seviyeye çıkartacağız. Sakatlarımız 1-2 haftaya kadar düzelir diye tahmin ediyorum. Rizespor takımı da çok iyi bir takım aslında. Onlarında bulunduğu pozisyon itibariyle yaşadıkları sendrom onları da çok etkilemiş durumda. Birbirinden yetenekli, kaliteli ve geniş bir kadroya da sahipler ve onlar içinde zor bir maç olacak, bizim için de zor. Bir de üzerine böyle kart cezalıları da üstüne binince bizim için biraz zor geçiyor. Ama ben inanıyorum ki o süreç içerisinde biz elimizden geleni yapacağız ve Rizespor maçında Denizlispor'umuz olarak sahadaki oyun anlayışımızda puanlarla oradan dönmek istiyoruz. Ama bunun üzerine birde pandemi yaşadık işte burada kazasız, belasız, sakatsız bir sezon tamamlanması gerekiyor. Düşmeye oynayanların hepsi can havliyle oynadıkları bütün maçlarda performans üstünde en güzelini sergilemeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

"Bu süreçte herkesin beklentisi oluyor"

Şampiyonluğa oynayan takımların kaos içerisinde olduğunu ama ligin çok zevkli geçtiğini söyleyen Uygun, "Zevkli geçiyor ama seyircisiz bu ligin çok fazla tadına varamasak bile gerçekten dünyada çok nadir olabilecek bir süreci herkes en az hasarla atlatmaya çalışıyor. Biz de Denizlispor olarak düşmenin belki geldikten sonra 3 maçtaki puanlarla biraz üstündeymişiz gibi dursak bile puanlarla aramızda çok fazla fark olmadığı için biz de bu işin çok ortasında ve süreci yaşıyoruz. Birde elimizdeki kadronun kısıtlı olması talihsiz futbolcularımızın bırakıp gitmiş olması bunlar bizim için bir handikap olarak gözükse bile bu süreçte herkesin beklentisi oluyor" diye konuştu.

"Hakemin koşacak hali yok, sahanın ortasından yürüyerek yüzde 70'ini bizim sahada yönetti"

Hakemlerin adil olmaları konusunda ve adaleti sağlayacak olanların hakemler olması gerektiği söyleyen Uygun, "Hakemler daha adil olsun ve ben yıllarca 2007'den beri hakemler profesyonel olsun, onların sağlık, hayat sigortası olsun, iyi bir antrenörleri ile eğitilsin, bağımsız bir kurum olsun diye hep anlattım. Çünkü burada adaleti dağıtacak olanlar hakemler, formdalar mı hayır 15-20 gün rivaya topladık adamın koşacak hali yok, sahanın ortasından yürüyerek yüzde 70'ini bizim sahada yönetti ama tabi ki söylenecek söz yok. Eleştirsek olmuyor, söylemesek oda olmuyor, yani süreç doğru yönetilmediği için can havliyle herkes bir şeyleri başarmanın derdinde ve bu süreci inşallah biz Denizlispor olarak en az hasarla başarmış bir şekilde atlatırız ve yeni sezonda çok daha güzel bir planlama ile çok daha güzel şeyleri beraber başarırız" açıklamasını yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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