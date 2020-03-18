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Bülent Uygun, Denizlispor, Futbol, Spor

Bülent Uygun'dan korona virüs açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüs konusunda tedirgin olan futbolcularıyla konuştuğunu belirterek, "Futbol seyirciyle güzel ama şu anda ülke olarak çok büyük bir problemle mücadele ediyoruz.

18.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:51
Bülent Uygun'dan korona virüs açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüs konusunda tedirgin olan futbolcularıyla konuştuğunu belirterek, "Futbol seyirciyle güzel ama şu anda ülke olarak çok büyük bir problemle mücadele ediyoruz. Bu süreci inşallah en kısa zamanda atlatıp, seyircili bir şekilde futbol müsabakalarına döneriz" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Teknik Direktör Bülent Uygun, kritik mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu belirten Uygun, "Şimdi Denizlispor'umuzla birlikte bu armayı bu formayı temsil etmeye gidiyorum. Keşke seyircili olsaydı. Ama malum dünyayı saran bu korona virüsünden dolayı seyircisiz oynayacağız. Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Sivasspor. Bir de kendi evlerinde oynayacaklar. Sakat oyuncularımızın olması adımıza bir handikap ama elimizden gelen bütün yeteneklerimizi sergileyerek, kazanarak Denizli'ye dönmek istiyoruz. Ben göreve ilk geldiğimde iki günlük süreçte takımda tespit, teşhis ve tedavi yöntemlerine baktık. Bireysel performansa dayalı sistemden takım oyunu formatına geçtik bununla birlikte takım üzerinde oluşan psikolojik baskı ve düzensizliği ortadan kaldırdık ve büyük taraftarımızın büyük desteğiyle de kaosu ortadan atlatarak ve başarıyla çıktık. Şimdi önümüzde Sivasspor maçı ve ardından milli ara var. Bu arada sakat oyuncularımızın da düzeleceğini düşünüyoruz. Ondan sonra ona göre de hedeflerimizi belirleyeceğiz" dedi.

"Futbol seyirciyle güzel"

TFF'nin müsabakaları seyircisiz oynanması kararına ilişkin sorulara cevap veren deneyimli hoca, "Futbol seyirciyle güzel ama şu anda ülke olarak çok büyük bir problemle mücadele ediyoruz. Virüs yüzünden dünya binlerce ölümle yaşadı. Biz ise öyle vakalar yaşamadan doğru politikalarla çok güzel bir şekilde süreci yönetiyoruz. Malum dünyada çocuk ölümleri çok olurdu. Belki de vesilesi hep insanlıktı. Şimdi ise öyle bir hastalık var ki çocuklara ve sağlıklı insanlara dokunmuyor. Maalesef yaşlılarımıza hastalık tesir ediyor. O yüzden bizim evinde yaşlı anne, babalarımız ki bizim için en değerlilerimizdir. Bize verilen hijyen kurallarına en iyi şekilde uygulamalıyız. Bu süreci inşallah en kısa zamanda atlatıp seyircili bir şekilde futbol müsabakalarına döneriz diyorum" şeklinde konuştu.

"Sonuçta göklerden gelen bir karar var"

Korona virüsünden dolayı futbolcuların tedirgin olduğunu ve kendileri ile konuştuğunu ifade eden Uygun, "Futbolcular biraz tedirgin ama ben kendileri ile konuştum. Sonuçta göklerden gelen bir karar var. Hepimiz vakti zamanı geldiğinde hakkın rahmetine kavuşacağız. Dolayısıyla ölüm hepimize gelecek. Önemli olan hayırlısıyla ölmek. Biz görevimizi en iyi şekilde yapalım. Devletimiz zaten bizim ile ilgili kararları en doğru şekilde veriyor. Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun. Dolayısıyla devletimizi de milletimizi de en güzel şekilde yaşatmak için elinden gelen her şeyi her önlemi alıyor. O yüzdende kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlarla da aynı bu şekilde konuştuk. Türk gibisin. Türkiye'de yaşıyorsan Türk gibi düşünmelisin, Türk gibi dünyayı fethetmelisin. O yüzden etmeden olmuyor bu işler" dedi. - DENİZLİ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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