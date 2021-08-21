Bülent Uygun: "Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah"
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Bülent Uygun: "Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah"

Bülent Uygun: 'Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kendi evimizde kazanmak istiyorum özellikle yapı itibarıyla sezon başı olması münasebetiyle, eksik kadromuza rağmen hem rakibimizi analiz yaparak bir nevi satranç gibi hamleler yaparak oyunu kendi lehimize çevirmeye çalıştık. İyi bir takıma karşı en azından takım hüviyetinde, özellikle taktiksel olarak duran toplarda golü bulma yolunu bulabilirdik ama yine de berabere bitti. Sonucunda her puanın çok önemi var. Futbolcularımız çalışmaya gelişmeye ve bu sürecin içerisinde Rizespor olarak benim arzuladığım istekli agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşeceğiz. Taraflardan tek ricamız sabır. Sabır özellikle söylememin sebebi şu geçen sene 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı ve bir ay sonra yeni gelen yönetim var. O arada sözleşmeleri bittiği için ayrıldılar. Bununla beraber diğer taraftan da bazı futbolcularımız gitmek istedi. Biz birçok transfere geç başladık ve birçok transferde sorunlar yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetinin olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasına yeni gelecek takviyeler ve şu anda elimdeki kadro ile birlikte sakatlıklarında geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz" dedi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Bülent Uygun: 'Çok daha iyi bir Rizespor izleyeceğiz inşallah'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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