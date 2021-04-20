Bülent Uygun: "Camiamıza 3 puanı hediye etmiş olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bülent Uygun: "Camiamıza 3 puanı hediye etmiş olduk"

Bülent Uygun: 'Camiamıza 3 puanı hediye etmiş olduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3'lük skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk" dedi.

3'lük skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uygun, "Öncelikle Konyaspor gibi çok güçlü bir takımın pozisyon ve yapısı itibariyle top oynama anlayışıyla iyi bir takıma karşı 2-0 gibi bir geriye düşüş yaşamış olsak bile gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak iyi yaptığımız değişikliklerle birlikte futbolcu kardeşlerimizin yüreğini beynindeki düşünceyi ve ayaklarındaki yeteneklerini sergilemek açısından Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk. 3 günde bir oynanan maçlarda bazen bu şekilde istemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Konsatre kayıpları olabiliyor. 3 puanı kazanan taraf olmak bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah bundan sonraki süreçte yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kalan maçlarda performans açısından güzel bir oyun sergilemek istediklerini sözlerine ekleyen Uygun, "Yıllardan beri ben hep düşen takımları çalıştırdım. Buradaki süreç biraz daha farklıydı. Özellikle futbolcularımızın tamamen demorize olduğu o noktada galibiyet yüzü bile görmemiş bir ortamdan şimdilerde ise hem oyun anlayışıyla hem oyun felsefesiyle bireysel yetenekleriyle kazanmaya odaklanmış 10 maçta gol pozisyonuna odaklanmış bir takım çıkardık. Şimdi ise her maç 3 er 5 er 10 ar pozisyona girerek futbol izleyenlere keyif veren hem de oyuna dönen futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu başarıyı kendileri hak ettiler. Kalan maçları performans olarak en güzel şekilde sergilemek zorundayız. Kazanmak için mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da "pes dedirten" görüntü
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bülent Uygun: "Camiamıza 3 puanı hediye etmiş olduk" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:35:21. #1.15#

title