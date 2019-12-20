: Bülent Uygun: "Bizim şu anki hedefimiz Türkiye Kupası değil ligde kalmak"

20.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:12

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Manisa FK maçını değerlendirdi.

Karışlaşmaya yedekler dahil tamamı Türk olan kadro ile çıktıklarını aktaran Uygun, "Süper Lig takımları arasında belki de bu bir ilktir. Kazanımları olan bir karşılaşmaydı. Bu maç, gençlerini kazanmak adına, onları oynatma şansı yakaladığımız bir maç oldu. Takımımızda geleceğimiz olan bir çok evladımızı, Kayserispor'un futbolcularını görme imkanı oldu. Onlar da verilen bu şansı iyi değerlendirmeye çalıştılar. Turu geçmesini bildiler." dedi.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Uygun, "Oraya gelene kadar bizim ligde yapmamız gerekenler var. Bu süreçte de gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Bizim şu anki hedefimiz Türkiye Kupası değil, ligde kalmak. Onun planlamasını yapıyoruz, mücadelesini veriyoruz. Takımda eksikler var, oyuncu sayısı az ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İkinci yarıdaki takviyeler konusunda transfer komitesi çalışma yapıyor." diye konuştu.

"Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"

Ligde hafta sonu Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini belirten Uygun, şöyle devam etti:

"6 yıldır zirve mücadelesi veren, kadrosunda birbirinden kaliteli çok sayıda yıldızı barındıran hatta yedek kulübesindeki oyuncularla bile şampiyonluğa oynayan bir takımla kendi evimizde zor bir karışlaşmaya çıkacağız. Kalite anlamında üst seviyedeler. Bizim eksiklerimiz var ama buna rağmen sahada puanlarımızı almak zorundayız. Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz."

Antrenman

İstikbal Mobilya Kayserispor, 22 Aralık Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.

İdman, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Bu arada Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

Vali Günaydın, "Fenerbahçe maçından önce de ziyarete gelmiştik. O maçı kazandık. İnşallah ziyaretimiz bu sefer de uğurlu gelir. Tabi ki bizim uğura değil, çok çalışmaya ihtiyacımız. Biz Kayseri olarak sizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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