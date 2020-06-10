Bülent Uygun: "Birçok sakatlıklar olacak, hep beraber göreceğiz" - Bülent Uygun: "Birçok sakatlıklar olacak, hep beraber göreceğiz" Denizlispor'un tecrübeli Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan sakatlık uyarısı: "İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz" Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, korona virüs sürecinin...

- Bülent Uygun: "Birçok sakatlıklar olacak, hep beraber göreceğiz"

Denizlispor'un tecrübeli Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan sakatlık uyarısı:

"İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz"

DENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, korona virüs sürecinin ardından futbolcularda sakatlıkların olma tehlikesinin olduğunu kaydederek, "2 ay zaten antrenman yapamadık. Birçok sakatlıklar olacak, hep beraber göreceğiz. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz çünkü biz federasyonla maalesef bu konuların değerlendirilmesini veya olması gereken programlamayı yapamadık" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, korona virüs pandemisi sürecinin çok uzun geçtiğine değindi. Takımların 3 ay boyunca futboldan uzak kaldıklarına dikkat çeken Bülent Uygun, "Öncelikle süreç o kadar uzun sürdü ki. 3 ay boyunca hepimiz futboldan uzak kaldık, hasret kaldık. En sevdiğimiz, mesleğimizden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadık. Dünyada ilk defa böyle bir süreçle karşı karşıya ama bu sürecin hepimize normal yaşantımız dahil olmak üzere oluşturduğu psikolojik bazı sorunlar ortaya çıktı. Biz 3 ay boyunca gerek futbolcularımızla antrenman yönünden hazırlamaya çalıştık. Yaklaşık 2 ay zaten antrenman yapamadık. Hazırlık maçı yapamadık. Birçok sakatlıklar olacak. Zamanla zaten hep beraber göreceğiz. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz çünkü biz federasyonla maalesef bu konuların değerlendirilmesini ve ya olması gereken programlamayı yapamadık. Onlarda bizim sağlığımız için elinden geldiği kadar bütün önlemleri aldılar. İnanıyorum ki bu süreçte kazasız, belasız ve sakatsız geçirmek, hak edenin şampiyon olduğu düşen takımlar olunca da bir an önce çıkmasının tek temennimizin olduğu kalan sezonun tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bireysel yeteneklerimizi sergilemek istiyoruz"

Sivasspor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade eden Bülent Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sivasspor maçı ve ya gelecek bütün maçlar bizim için çok çekişmeli geçeceği kesin. Özellikle bu yani salgın sürecinin geçeceği kesin. Sivasspor'da bugün şampiyonluğa oynayan takımlarımız en avantajlı pozisyonda gözüken takımların başında geliyor. Dolayısıyla onlarda da bir iki sakat var, bizde de bir iki sakat var ve bizden ayrılan futbolcularımızda var. Biz futbol anlamında kendi oyun anlayışımıza, kazanmak için oyun felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyerek inşallah Denizlispor'a yakışır şekilde futbol oynayarak puanlarla oradan dönmek istiyoruz."

Kaynak: İHA