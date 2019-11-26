Bülent Uygun - Beşiktaş maçı hazırlıkları ve Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kalması

26.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:16

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın ligin en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyledi.

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Uygun, Beşiktaş karşısına Kayserispor formasını en iyi şekilde temsil eden oyuncularla çıkacaklarını belirtti.

Kaynak: AA