Bülent Uygun: "Alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız"
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Bülent Uygun: "Alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız"

Bülent Uygun: 'Alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Kalan 5 maçta alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Kalan 5 maçta alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmalarında evinde lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, karşılaşma öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, kalan 5 haftada 15 puan toplamak için çalıştıklarını dile getirerek, "Gerek camiamız gerek şehrimiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Her maçın önemli olduğu gibi bu maçta önemli. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizde ki futbol bilgisini gerekse yüreğimizdeki cesaretimizi, gerekse ayağımızda ki yeteneklerimizi sergileyerek bütün güzellikleri sahada taraftarımızı mutlu edecek şekilde uygulamak ve sonucunda da kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Takımın galibiyet için hem fiziken hem de psikolojik olarak hazırlandığının altını çizen Uygun, "Düşme psikolojisi mutsuzluk psikolojisidir. Bu süreç içerisinde psikolojiniz bozulur, huzuruz bozulur bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi çok olumsuz etkiler. Bu durum sizde kaygı problemine kadar gider. Bu da çok zordur, bilgi ve tecrübe ister. Bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkmak için de çok mücadele etmek gerekir. Ligde ki konuma baktığımız da 8 hafta kazanamamış bir psikoloji ile geldiğimiz nokta; evet arada bir istemesek de kaybediyoruz ama bu sürecin içerisinde de 15'e yakın Covid-19'a yakalanan ve onların idman yapamadığı bir ortamda, sakatlıkların 2-3 ay olduğu bir ortamda takım mühendisliği ve kadro yapısıyla yaşanan sendromlarla birlikte bazen ufak tefek sıkıntılar yaşasak da geldiğimiz günden beri camiamızı hep mutlu etmeye çalıştık. Gerek bilgimiz, gerek antrenman metodumuzla güzel şeyler başardık. Bundan sonra da güzel şeyler başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kalan maçlarla alacakları galibiyetler ile gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını dile getiren tecrübeli Teknik Adam Uygun, "Şehirlerde böyle önemli maçları kazandığınızda mutluluk olur, sevgi olur, orada bir coşku olur. Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek tarzda bir yapı olur. Biz de kalan 5 maçta aldığımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız. Takımımızın yukarılara tırmanan bir takım haline bürünmesi için gerekli çalışmalara başlayacağız. O yüzdende gerek yönetim, gerek teknik ekip olarak elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz. İnanıyorum ki, inanlar inandıklarını başarmıştır. Biz de Rizespor'daki kardeşlerimiz ve onların yüreğiyle bunu başaracağız" şeklinde konuştu - RİZE

Bülent Uygun: 'Alacağımız galibiyetler ile yeni sezonun planlamasını yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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