Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bülent Uslu hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Uslu kimdir? Bülent Uslu kaç yaşında, nereli? Bülent Uslu hayatı ve biyografisi!

BÜLENT USLU KİMDİR?

"1980 doğumluyum. Benden 7 yaş büyük bir ağabeyim var. Kendisi ile hem iş ortağıyız hem de abi-kardeş ilişkisi ötesinde sıkı bir dostluğumuz var. Ataköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite sınavına özel şartlardan dolayı çok hazırlanma imkanım olmamasına rağmen ilk 19.000 kişi arasına girerek Marmara Üniversite Ekonometri bölümünü kazandım.

Bu bölümü seçmemdeki en önemli etkenlerden birisi de, üniversitenin 1999 yılında açtığımız iş yerine çok yakın olmasıydı. Babamızın 28 yıllık öğretmenlik hayatını emeklilik ile son verip, bizim yoğun baskılarımız ile eğitim sektörüne girdiğimiz yıldı. İşte o dönemde hem okuyup, hem çalışma yıllarımız başladı. Çok çok az dinlenme ve tatil yapma imkanları ile 21 yıllık bir kurum haline geldik. Bu süreç içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesin'de İşletme Yöneticiliği üzerine yüksek lisans eğitimimi de tamamladım. "

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