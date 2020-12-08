Bülent Turhan kimdir? Bülent Turhan kaç yaşında, nereli? Bülent Turhan hayatı ve biyografisi!
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Bülent Turhan kimdir? Bülent Turhan kaç yaşında, nereli? Bülent Turhan hayatı ve biyografisi!

08.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:05
Bülent Turhan kimdir? Bülent Turhan kaç yaşında, nereli? Bülent Turhan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Turhan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bülent Turhan kaç yaşında, nereli? Bülent Turhan hayatı ve biyografisi! Bülent Turhan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bülent Turhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Turhan kimdir? Bülent Turhan kaç yaşında, nereli? Bülent Turhan hayatı ve biyografisi!

BÜLENT TURHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ocak 1975

Kaç yaşında: 45 yaşında

Nereli: Çanakkale, Türkiye

Çanakkale - 1975, Sadettin, Sebahat.

Avukat; Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yaptı.

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflarla, bu fotoğrafların hikâyelerinden oluşan Bir Mola adlı kitabı yayımlandı.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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