Bülent Turan kimdir?

Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. Bülent Turan kimdir, kaç yaşında? Bülent Turan nereli, mesleği nedir? Bülent Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. Bülent Turan kimdir, kaç yaşında? Bülent Turan nereli, mesleği nedir? Bülent Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BÜLENT TURAN KİMDİR?

Bülent Turan (17 Ocak 1975, Lapseki), Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Bülent Turan 17 Ocak 1975 tarihinde Sadettin Bey ve Sebahat Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Lapseki İçesinde Doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Gençlik yıllarında birçok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler alan Turan, kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu'nun yöneticiliği görevini üstlendi. Hukukçular Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürdü. Evli ve üç erkek çocuk babası olan Turan, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) başlayan Turan, 2002 ve 2006 yılları arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları il Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise giren Turan, 26. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekili oldu. 14 Kasım 2017 tarihinde 2.defa grup başkanvekili seçildi.