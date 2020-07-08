Bülent Turan: "Kanun geçerse barolar marjinalleşirmiş dediler, zaten bir kısmı marjinal değil mi?" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

"Bu kanun geçerse barolar marjinalleşirmiş dediler. Zaten şu an bir kısmı için, bunlar marjinal değil mi? DHKPC'nin eylemcisini methiyeler düzen, Diyanet'le ilgili açıklamada tüm değerlerimize hakaret eden, zaman zaman Anadolu'nun tüm ruhunu inciten açıklamalar yapanlar bunlar değil mi? daha nasıl marjinal olunacak"

"Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar baro kurarmış. Kursunlar"

"CHP'nin arkasından bize ateş edeceklerine, CHP'nin arkasından olmayacak örgütlere selam göndereceklerine, CHP de kurtulur bunlardan. Kim, ne yapıyor görelim"

Kaynak: AA