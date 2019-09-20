Bülent Turan: "Dünyaya yayılan markalarımızı görmek bizleri gururlandırıyor"

20.09.2019 17:37

Emine Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen '2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Çanakkale'nin marka değerleri de yerlerini aldı.



"Anadolu'dan dünyaya" sloganıyla kapılarını açan zirvenin ilk ziyaretçisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan oldu. Çanakkale standını ziyaret ederek bilgi alan Turan, konu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Aynı zamanda ürünün pazar değerini arttırmaktadır. Çanakkale'mizin verimli topraklarında 111 çeşit tarım ürünü yetişmektedir. Bu yıl bu zirvede Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Çanakkale el halısı ve Ezine peyniri coğrafi işaretli ürün olarak yerini alıyor. Zirve sayesinde ürünlerimiz 11 farklı yabancı ülkeye tanıtılacak. Çanakkale'miz bir tarım şehri ve tarımın daha kaliteli, modern imkanlarla yapılabilmesi için gayret ediyoruz. Bu tarz zirveler yeni pazar oluşturabileceği gibi diğer ürünlerimizin de tanınırlığını arttıracak önemli bir organizasyon. Dünyaya yayılan markalarımızı görmek bizleri gururlandırıyor" şeklinde ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA