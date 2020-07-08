Bülent Turan: "(Barolarla ilgili kanun teklifi) Kılık kıyafet serbestisini kanuni güvenceye... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

"Kılık kıyafet serbestisini kanuni güvenceye kavuşturuyoruz. İstiyoruz ki cübbe dışında, avukat cübbesi dışında, hiçbir kıyafet tercihine, eteğin böyleydi, başörtün böyleydi, pantolonun böyleydi denmesin istiyoruz ve bunu ekliyoruz. Önemli bir düzenleme. O yüzden reform diyorum"

"Dendi ki, bu kanun teklifi barolara sorulmadı. Külliyen yalan, külliyen yanlış"

Kaynak: AA