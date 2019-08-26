Bülent Turan, 'Akif Belgeseli' hakkında konuştu

26.08.2019 15:56

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 31 Ağustos'ta yapılacak olan 'Akif Belgeseli' galası hakkında bir açıklama yaptı.



Türk tarihinde Mehmet Akif Ersoy'un önemine işaret eden Bülent Turan, "İstiklal Marşı ile milletimiz için ebediyete kadar sürecek bir istikameti işaret eden Akif; milli mücadelemizin bayraktarlığını yapmış, hasletlerimizi, ideallerimizi, milli ve manevi değerlerimizi mısralarında en veciz bir biçimde ortaya koymuştur. Bir milletin var olma mücadelesini anlatan Akif, edebi kişiliğinin yanında istiklal ve istikbal mücadelemizi yaşayan, vatansever ve mücadeleci kimliğiyle ölümsüz eserler yazdı. Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal şairimize olan vefamızın ve Çanakkale'mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır. Daha önce Mehmet Akif'in, pek de bilinmeyen, nüfus kayıtlarına göre doğduğu Bayramiç'te bulunan; fakat ne yazık ki harabe konumdaki evi restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'mizin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı bu belgesel filmi, tarihe düşülen önemli bir not olacaktır" dedi.



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üstad Akif'in 'Sessiz Yaşadım' şiirini belgesele özel olarak okuduğunu anlatan Bülent Turan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:



"Prof. Dr. Necat Birinci, Prof. Dr. Uğur Derman, Mehmet Rüyhan Soy, Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız ve Muharrem Coşkun gibi kıymetli akademisyen, tarihçi, gazeteci ve yazarlar Akif'in Çanakkale hatıralarına dair önemli bilgiler paylaştı. Belgeselin, Mehmet Akif'in çocukluğunun geçtiği bu toprakları görmek isteyenler için bir davet niteliği taşıdığını düşünüyorum. Akif'in sadece Çanakkale'deki anılarının değil, tüm ayak bastığı yerlerin günümüze kazandırılması tarihi mirasımızın bize yüklediği önemli bir sorumluluktur. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Akif' belgeselinin galası 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 18.30'da Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Tarihe ışık tutacak bu eseri izlemeye hemşehrilerimizi davet ediyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA