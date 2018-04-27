Bülent Tezcan'ı Protesto Eden CHP'li Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı parti genel merkezinde açıklama yaptığı sırada protesto eden Samsun'un Asarcık İlçe Başkanı Bülent Baskın, "Kendi nakliyat işlerim vardı, onların hepsini partimin hizmet binasına harcadım ve iflas ettim. İstiklal Marşı ve bayrak düşmanlarıyla birliktelik sağlamayın dedim. Genel Başkan haber niteliği olmayan insanların cenazeleri üzerinden reklam yapıyor. Partimizden alacağım ücretler var" dedi.

Partisinin genel merkezinde 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuştuğu sırada Samsun'un eski Asarcık İlçe Başkanı Bülent Baskın tarafından protesto edildi. 2017 yılında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclisteki grup toplantısının ardından kürsüden indiği sırada da çocuğunu yanına alarak bir protestoda bulunan Baskın, "Partimizin karşılıksız neferiyim. Üç kuşaktır ailecek Cumhuriyet Halk Partili olmanın bedellerini ödedik karşılıksız. En son 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldum. Daha evvelden 7 yılda ilçe başkanlığı yaptım Sayın Baykal ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu döneminde. 2014 yerel seçimlerinde aday olurken diğer partilerden bana teklifler geldi ama kabul etmedim. Partimi satmam dedim. Sayın Genel Başkanımız ve yardımcıları 'Partimizin orada neferi ol, sana her konuda yardımcı olacağız' dediler. Kendi nakliyat işlerim vardı. Hepsini partimin hizmet binasına harcadım. Çocuğumun rızkını oraya harcadım. İflas ettim" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı ve bayrak düşmanlarıyla birliktelik sağlamayın dedim"

2014 yılında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına 3 kez gittiğini belirten Baskın, "Ayrıca tüm genel başkan yardımcılarının da yanına gittim ama hiçbir duyarlılık görmedim. Acıma hissi tamamen bitmiş. Ben kira veremiyorum, tüm rızkımızı partimize harcadım. Genel Başkanımız diyor ki 'Hiçbir çocuk yatağa aç girsin istemiyorum.' Ama kendi partisinin neferinin evladını dikkate almıyor. Zoruma gidiyor bunlar. Bizler partinin gerçek sahipleriyiz. Anadolu'nun evlatlarıyız. Genel Başkanımız hiçbir şekilde sahip çıkmadı bana. Kökten ailecek parti için yıllardır mücadele etmiş, bedel ödemiş biriyim. Ben partime milletvekili adayı olamıyorum. Fakat Sayın Öztürk Yılmaz Bey çıkıp diyor ki, 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım.' Partiye hiçbir katkısı olmamış. Bunlar benim zoruma gitti. Bu sebepten bugün oraya gittim. İstiklal Marşı ve bayrak düşmanlarıyla birliktelik sağlamayın dedim. Bizler partini neferiyiz bizlere sahip çıkın" diye konuştu.

"Genel Başkan haber niteliği olmayan insanların cenazeleri üzerinden reklam yapıyor"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından kendisinin aday adaylık ücreti olan 11 bin liranın ödenmesini isteyen Baskın, "Sayın Genel Başkanım diyor ki 'İnsanlar kendilerini yakıyor.' O insanlar zor durumlara girmiş. Evlerine hacizler gelmiş. Bunu dile getiriyor ve haber niteliği olmayan insanların cenazeleri üzerinden reklam yapıyor. Bizde mi kendimizi yakalım" şeklinde konuştu.

"Genel Başkanıma tepkiliyim"

Mecliste 2014 yılında Kılıçdaroğlu ile aralarında yaşanan olaya da değinen Baskın, "Ben Genel Başkanımızın yanına 3 kez gittim. En son gitmemde de dedim ki 'Efendim işte evladım, biz mağduruz, bize sahip çıkın dedim. Ben daha konuyu anlatırken Genel Başkanımız yürüdü gitti. Beni dikkate bile almadı. Orada bir provokasyon olmuş gibi oldu. Fakat biz oraya Genel Başkanımız ile görüşmeye gitmiştik. Ben o gün istifa ettim. Fakat bunlara rağmen istifamı kabul etmediler. Hala partiye üyeyim. 'Partimizin neferi, istifa etmek olur mu?' demişler. CHP'liyim demek yürek isteyen bir ilçede Bülent'ten başka kim yapar. İstifamı bile kabul etmemişler. Bu sebepten tepkiliyim Genel Başkanıma" dedi.

"Partimizden alacağım ücretler var"

Bugün Bülent Tezcan konuşma gerçekleştirdiği sırada Tezcan'ın üzerine yürüdüğü anları anlatan Baskın, şunları kaydetti:

"Bugün ben Bülent Tezcan Bey'i defalarca aradım. Politik söylemlerle geçiştiriyorlardı beni. Bugün ben orada tepkimi göstermek istedim. Fakat konuşturmadılar. Ben çekirdekten gelen partiliyim. Partimizden alacağım ücretler var. Partimizin hizmet binasına harcadığım ücretler var. O zamanlarda 70 bin liraydı. Şuanda çıktı 250 bin liraya." - ANKARA